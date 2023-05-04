Napoli, 33 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşmayı başardı İtalya Serie A'nın 33. haftasında konuk olduğu Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli puanını 80 yaptı ve en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde 33 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.

ensonhaber.com İtalya Serie A'nın şampiyonu 33. haftada belli oldu. Geçtiğimiz hafta sahasında Salernitana ile 1-1 berabere kalarak kutlamaları erteleyen Napoli, Udinese'ye konuk oldu. Ev sahibi 13. dakikada Sandi Lovric'in attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından hücumda etkinliğini arttıran Napoli girdiği pozisyonlardan gol üretemezken ilk yarı ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Napoli, 52. dakikada Victor Osimhen ile eşitlik golünü buldu. 22 gole ulaşan Osimhem, Samuel Eto'o'yu geçerek Serie A'da en çok gol atan Afrikalı futbolcu oldu. Mücadelede başka gol olmazken 80 puana ulaşan Napoli ligin bitimine 5 hafta kala 64 puanlı Lazio'nun önünde şampiyonluğu olmayı garantiledi. 33 yıllık hasret sona erdi Luciano Spalletti yönetiminde şampiyonluğunu 5 hafta kala tayin eden Maviler, 33 yıl sonra ligi zirvede tamamladı. Serie A'da daha önce iki kez mutlu sona ulaştığı 1986-1987 ve 1989-1990 sezonu şampiyonluklarının mimarlarından olan ve 25 Kasım 2020 tarihinde hayata gözlerini yuman Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın ismi de Napoli'nin maçlarını oynadığı stadyumda yaşatılıyor. Şehir mavi-beyaza büründü Günlerdir Napoli şehrini mavi-beyaza bürüyerek şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan taraftarlar deplasmanda oynanan son lig maçını da heyecanla takip etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'na dev ekranlar kurulurken şehir tamamen maça odaklandı. Osimhen'in golü sonrası meşaleler yanarken mavi-beyaz bayraklarla kutlamalar başladı.