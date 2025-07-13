Napoli'nin Victor Osimhen isteklerine bir yenisi eklendi

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi için gündem devam ediyor.

İtalyan basınından Repubblica'da yer alan habere göre, Victor Osimhen, Napoli Başkanı De Laurentiis'e Galatasaray'ın tek seçeneği olduğunu bildirdi.

Napoli, anlaşmaya Osimhen'in önümüzdeki üç yıl boyunca başka bir kulüpte Serie A'ya dönememesi yönünde bir madde koyulmasını istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye 40 milyon euroluk peşin ödeme yapacağını iletti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın iki taksit halinde ödeneceği bildirildi.

OSIMHEN TRANSFERİNDE SON DURUM

Ayrıca banka teminatının verileceği de yeni görüşmede, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e iletildi.

Galatasaray son teklifinin ardından Napoli'den gelecek cevabı beklemeye geçti.

Öte yandan Abdullah Kavukcu'nun Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu üyeliği ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinde (1905 GSYİAD) başkanlık yapan Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya'nın cenazesine katılmak için İstanbul'a geldi.

YENİDEN İTALYA'YA GİDİLECEK

Victor Osimhen transferi için İtalya'da olan Abdullah Kavukcu, Galatasaraylı taraftarlara mesaj gönderdi.

Abdullah Kavukcu, yaptığı açıklamada "Osimhen'i almadan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu, cenaze töreninin ardından Napoli'den gelecek cevaba göre yeniden İtalya'ya gidecek.

ANLAŞMA HENÜZ SAĞLANAMADI

Öte yandan Calciomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray ve Napoli arasında Victor Osimhen transferi için taksitler ve ödeme koşulları arasında anlaşma sağlanamadı ve teminatlar Napoli'ye ulaşmadı.

Görüşmeler devam ediyor.