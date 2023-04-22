Nathan Redmond: Benden istenileni yapmaya çalışıyorum Beşiktaş'ta Nathan Redmond, yeni sözleşmeyle ilgili henüz karar vermediğini söyledi. Redmond, "Önümüzde önemli maçlar var. Zamanımız var. Duruma bakacağız." dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın Ümraniyespor karşısında galibiyet golleri Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar'dan geldi.

Maçın ardından Beşiktaş'ta ilk golün sahibi Nathan Redmond açıklamalarda bulundu.

"Lige alışmadan kaynaklanıyor performans artışım"

Performansıyla ilgili Nathan Redmond şunları söyledi:

"Lige alışmadan kaynaklanıyor performans artışım. Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Benden istenileni yapmaya çalışıyorum, bunu yaptıkça özgüven de kazanıyorum."

"Sonra bakacağız"

Geleceği hakkında konuşan İngiliz futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimin öncesine bakarsanız sezon devam ederken bir karar vermiş değilim, şu anda da durum farklı değil. Önümüzde önemli maçlar var. Ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmeye çalışacağız. Sonra bakacağız."

"Bir sihirli kürem yok, geleceği göremiyorum"

Ayrıca Redmond, şöyle konuştu: