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    Nathan Redmond: Böyle bir atmosferde daha önce oynamadım

    Nathan Redmond: Böyle bir atmosferde daha önce oynamadım

    Sezon başında Southampton'dan kiralanan Nathan Redmond, Beşiktaş'ta başarılı olup kupa kazanmak istediğini belirterek, "Çok mutluyum. Futbolda uzun zamandır mutlu hissetmiyordum." dedi.
    • 06.11.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 13:38
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    Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'dan kiraladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond, Athletic'e açıklamalarda bulundu.

    "Futbolda uzun zamandır mutlu hissetmiyordum"

    Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan İngiliz oyuncu, "Çok mutluyum. Futbolda uzun zamandır mutlu hissetmiyordum. Sezon öncesi zor bir dönem geçirdim ve Southampton'ın bu seneki planları arasında olmadığımı gördüm. Aslında bunu geçtiğimiz sezon bittiğinde anlamıştım.

    Türkiye'ye transfer olduğumda insanların ne düşüneceği hep aklımdaydı. Burada iyi şeyler yapmak, futbol oynamak ve bu deneyimin tadını çıkarmak istediğimi düşündüm. Southampton'da kalıp oynayamamaktan çok daha iyi bir durumdu. İngiltere'de kalıp paramı alıp hiçbir şey yapmadan devam edebilirdim ama bu bana göre değil." ifadelerini kullandı.

    Nathan Redmond: Böyle bir atmosferde daha önce oynamadım #1

    "Böyle bir atmosferde daha önce oynamadım"

    İstanbul'daki günlerini anlatan Redmond, "Burada çok fazla tutku var. Maçlar akşam oynanıyor ve öğle saatlerinde taraftarlar maçın havasına giriyor. İç sahada oynadığımız maçlar inanılmaz ve böyle bir atmosferde daha önce oynamadım. İngiltere'yle fark sanırım bu. Orada bağlantı biraz kopuk.

    Bunun sebepleri de fazla para, kulüplerin mümkün olduğu kadar yüksek bir performans talep etmesi ve başarı isteği olabilir. İstanbul çok güzel bir şehir. Gittiğiniz her yerde bunu hissediyorsunuz. Futbolcular buraya gelip her şeylerini ortaya koyduklarında taraftarlar gerçekten sizi seviyor." yorumunda bulundu.

    Nathan Redmond: Böyle bir atmosferde daha önce oynamadım #2

    "28 yaşındayım ve öğrenmeye açığım"

    Nathan Redmond, Beşiktaş'ta başarılı olup kupa kazanmak istediğini belirterek, "28 yaşındayım ve öğrenmeye açığım. Oynama isteğim var ve kendimi her zamankinden daha formada hissediyorum. Premier Lig'e geri dönebilirsem harika olur. Ama kristal kürem yok. Sadece deneyimin tadını çıkaracağım. Beşiktaş'la bir şeyler kazanmayı çok istiyorum." dedi.

    Nathan Redmond: Böyle bir atmosferde daha önce oynamadım #3

    Beşiktaş formasıyla 1 asist yaptı

    Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 maçta süre alan Nathan Redmond 1 asist kaydetti.

    Nathan Redmond: Böyle bir atmosferde daha önce oynamadım #4


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