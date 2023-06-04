Nathan Redmond: Önüme çıkan seçenekleri değerlendireceğim Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcusu Nathan Redmond, The Athletic'e Türkiye'deki günleri ve geleceğine dair çarpıcı bir röportaj verdi. İngiliz oyuncu, "Burada mı devam edeceğim ayrılacak mıyım bilmiyorum ama yazın serbest bir oyuncu olarak önüme çıkan seçenekleri değerlendireceğim" dedi.

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Nathan Redmond, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Geleceğiyle ilgili konuşan kanat oyuncusu, siyah-beyazlı kulüpte kalıp kalmayacağına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Önüme çıkan seçenekleri değerlendireceğim"

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Redmond, geleceğiyle ilgili The Athletic'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yaza göre şu anda çok daha iyi bir zihinsel rahatlığa sahibim. Burada mı devam edeceğim ayrılacak mıyım bilmiyorum ama yazın serbest bir oyuncu olarak önüme çıkan seçenekleri değerlendireceğim."

"Beşiktaş'taki ilk aylarım benim için alışma aşamasıydı"

Sezona yavaş başladığını söyleyen İngiliz futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'taki ilk aylarım benim için alışma aşamasıydı. Maçlarda az oynuyordum çünkü Southampton'dan ayrılmadan önce 10 gün idman yapmamıştım. Dünya Kupası arasında iyi çalıştım ve fit bir hale geldim. Sezonun bu bölümünden oldukça keyif alıyorum çünkü artık kendimi daha rahat hissediyorum. Böyle olunca goller ve asistler de geliyor."

"İstanbul inanılmaz derecede eşsiz bir şehir"

İstanbul'dan övgüyle bahseden hücum oyuncusu, şu açıklamayı yaptı: