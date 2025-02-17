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AA & Ensonhaber

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan kaptan Necip Uysal, futbolculuk kariyerini siyah-beyazlı takımda noktalamayı ve teknik direktörlük yapmayı hedeflediğini söyledi.

Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki oyuncusu, Beşiktaş YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU İÇİNDEYİM"

Sözleşme yenilemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Necip Uysal, şunları dedi:

Beşiktaş'ta ilk imzamı başkanımız Serdal Adalı ile atmıştım. Başkanımız son imzamı atma fırsatını bana verdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tarif edilemez bir duygu içindeyim.

"BUNUN HAYALİNİ KURUYORDUM"

Beşiktaş altyapısına 11 yaşında dahil olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, şu şekilde konuştu:

A takıma yükselmek, kalıcı olmak, kupalar ve başarılar kazanmak, kaptan olmak istiyordum. Bunları başardığım için çok mutluyum. Her futbolcuya nasip olmayacak şeyler yaşadım. Beşiktaş'ta ilk maçıma çıktığımda çok heyecanlanmıştım. Çocukluk hayalim gerçek olmuştu. Top toplayıcılık yaparken bunun hayalini kuruyordum.

"HEDEFİM BEŞİKTAŞ'TA FUTBOLU BIRAKMAK"

Beşiktaş ile sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatan Necip, şu ifadeleri kullandı:

Hedefim Beşiktaş'ta futbolu bırakmak. İnşallah Allah nasip eder. Futboldan sonra da kafamda teknik adam olmak var. Orada da başarılı olacağımı düşünüyorum. Bugün kadar çalıştığım hocalardan bir şeyler aldım.

"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN AİLE"

Siyah-beyazlı kulüp sayesinde kariyerinde bu noktaya ulaştığına vurgu yapan Necip Uysal, şunları dedi:

Beşiktaş benim için bir kulüp değil, aile. Burada büyüdüm, olgunlaştım ve kendimi buldum. Beşiktaş; mücadele, fedakarlık ve aidiyet demektir.

"UZUN YILLAR BİZİMLE BERABER OLMASINI İSTERİM"

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in siyah-beyazlı takıma çok şey katacağına inandığını kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, şu şekilde konuştu:

Teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile benim ve takımın iletişimi çok iyi. Teknik ve taktik bize çok şey katacaktır. Uzun yıllar bizimle beraber olmasını isterim.

EN İYİ 11'İ

İngiltere temsilcisi Liverpool ile 2014-15 sezonunda oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçını unutamadığını belirten Necip Uysal, Beşiktaş'ta forma giydiği oyunculardan oluşturduğu ilk 11'i ise şöyle sıraladı: