Nenad Bjelica: Galibiyetle veda edebilmek bizim için önemliydi Alanyaspor'u 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica maç sonunda açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza bu şekilde veda etmek istedik. Son maçta galibiyetle veda edebilmek bizim için önemliydi" dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ve Alanyaspor, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleden ev sahibi ekip 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 18'de Trezeguet, 24'te penaltıdan Marek Hamsik, 32'de Bakasetas, 35'te Larsen ve 58'de Umut Bozok kaydetti.

Alanyaspor'un tek golünü ise 14'te Umut Güneş attı. Konuk takımda Fatih Aksoy 23. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, mücadelenin ardından konuştu.

"Gelecek hayatında da başarılar dilemek istiyoruz"

Nenad Bjelica yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Marek benim çalıştırdığım, beraber çalışma fırsatı bulduğum en büyük oyunculardan biri. Harika bir insan, harika bir futbolcu. Bize çok yardımcı oldu. Her yerde, her şeyi yapmaya çalışan harika bir insan, harika bir futbolcu. Böyle bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Gelecek hayatında da başarılar dilemek istiyoruz"

"Hamsik'i her zaman çok güzel hatırlayacağız"

Slovak futbolcu Marek Hamsik hakkında konuşan Bjelica, şu açıklamayı yaptı:

"Saha içinde ve saha dışında harika bir insan. Hem saha içinde bir futbolcuyu kaybettik, hem de bize çok yardım eden birisi bizimle olmayacak. Benim için onun son antrenörü olmak büyük bir gurur. İşini saygıyla yapan bir insan. Son anlarda dahi idmanlara ilk gelen, en çok çalışan inanılmaz bir insan. Artık ailesiyle birlikte vakit geçirme vakti. Hamsik'i her zaman çok güzel hatırlayacağız. Her zaman iletişimde olacağız"

"Son maçta galibiyetle veda edebilmek bizim için önemliydi"

Bjelica ayrıca şunları söyledi: