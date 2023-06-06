Nenad Bjelica: Trabzonspor'un geleceğinin iyiye gittiğini söyleyebilirim 3-1 kaybettikleri Başakşehir karşısında iyi bir mücadele gösterdiklerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Genç oyuncular fırsatı iyi değerlendirdi, gelecek adına olumlu mesajlar verdi. Genel itibariyle bu kulübün geleceğinin iyiye gittiğini söyleyebilirim" dedi.

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Başakşehir, Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Deniz Türüç, Eren Elmalı (KK) ve Lucas Lima atarken konuk ekibin tek sayısı ise Edin Visca'dan geldi.

Başakşehir bu galibiyetle ligi 62 puanla 5. sırada tamamladı.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor ise sezonu 57 puanla 6. sırada bitirdi.

Nenad Bjelica: İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica mücadeleyi değerlendirirken yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulundu.

90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Nenad Bjelica, "Öncelikle Başakşehir'i tebrik ederek başlamak istiyorum aldıkları galibiyetten ötürü. Kendi açımızdan iyi bir mücadele gösterdiğimizi düşünüyorum. 80. dakikaya kadar iki tarafa da gidebilecek bir maç vardı. O dakikaya kadar iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Yaklaşık 13 tane oyuncumuz bizimle değildi bugün. İlk kez oynayan oyuncularımız vardı. Onların ortaya koyduğu oyun nedeniyle onlarla gurur duyuyorum. Rakibininiz Başakşehir olduğunu düşündüğünüzde o dakikaya kadar iyi bir direnç gösterdiğimizi söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl için yapacaklarımız artık çok net biliyoruz"

Bu sezon ve yeni sezona ilişkin ise Bjelica şunları söyledi:

Sezon başında konulan hedeflerin belki de kaybedildiği bir dönemde takımı alabilmek bizim için kolay olmadı. Geldiğimiz günden beri yaklaşık 45 gün geçti. İlk hedefimiz enerjiyi değiştirebilmekti. Daha iyi bir enerji ortaya koyabilmekti. Bunu yapabildiğimiz düşünüyorum birkaç maç hariç. Takımın her gün daha iyi bir duruş gösterdiğini söyleyebilirim. 45 günlük süreçte takımı tanıma fırsatı bulduk. Önümüzdeki yıl için yapacaklarımızı artık çok net biliyoruz.

"Kulübün geleceğinin iyiye gittiğini söyleyebilirim"

Bir sonraki sezon için düşüncesi ve taraftara ne vadettiği sorulan Bjelica, "Taraftarlarımıza iyi mücadele, iyi enerji, iyi futbol sözünü verebilirim. Sahaya her maçı kazanmak için çıkacak bir takım sözünü verebilirim. Bunu bekleyebilirler bizden. Son üç maçı kazandığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Genç oyuncular fırsatı iyi değerlendirdi, gelecek adına olumlu mesajlar verdi. Genel itibariyle bu kulübün geleceğinin iyiye gittiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl itibariye bu takımdan söz edileceğini düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Taraftarların maçın sonuna kadar inanılmaz destek verdiklerini ve en iyi 11'i sahaya sürmeye çalıştıklarını aktaran Bjelica, taraftarların bu gençleri gördüklerini ve fikir sahibi olduklarını kaydetti.

Türkiye'de yaşadığı tecrübelerden de bahseden Nenad Bjelica, sözlerini şöyle bitirdi: