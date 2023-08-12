Nenad Bjelica: Visca, Galatasaray maçına yetişecek Antalyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, maçı tamamlayamayan Edin Visca hakkında, "Çok önemli bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, taraftara teşekkür ederek, "Destekleri çok büyüktü. Ligin ilk maçları zordur. İçeride galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Maçın son bölümü biraz çileli oldu ama iyi atlattık. Bazı maçlar çileli olur, kolay kazanılmazlar" ifadelerini kullandı.

"Visca, Galatasaray maçına yetişecek"

Edin Visca'nın sahadan çıkma sebebinin kasık bölgesinde hissettiği ağrı olduğunu dile getiren Bjelica, Galatasaray maçı hakkında ise şöyle konuştu:

Hüseyin Türkmen'in durumu günden güne iyi gidiyor. Galatasaray maçında bizimle olacak gibi duruyor. Visca ile konuşacağız ancak çok önemli bir durum olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu galibiyetin tadını çıkaracağız. Ondan sonra da Galatasaray maçını düşünmeye başlayacağız.