Neymar, kızının doğum gününde poker oynadı Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, kızının doğum günü partisinde bir yandan poker oynayarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

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ensonhaber.com

Al Hilal'in yıldız futbolcusu Neymar'ın, kızının doğum günü sırasında poker oynaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Deneyimli futbolcu, kızının doğum günü partisinde aynı anda mobilden poker oynadı.

Brezilyalı yıldızın kızıyla ilgilenirken poker oynaması futbolseverler tarafından eleştirildi.

Neymar'ın kızının özel gününde başka bir etkinlikle meşgul olması, taraftarlar arasında geniş çapta tartışma konusu oldu.

32 yaşındaki isim, bu hareketiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Profesyonel pokerci olmak istiyor

Neymar'ın poker tutkusu ise yeni değil. Yıldız futbolcu 3 sene önce verdiği röportajda futbolu bıraktıktan sonra profesyonel poker oyuncusu olmak istediğini söylemişti.

Sık sık Las Vegas'ta yapılan turnuvalarda da yerini alan ünlü futbolcu geçtiğimiz sene online poker oynarken 1 milyon dolar kaybetmiş ve bunu çektiği bir videoyla hayranlarına duyurmuştu.

Ağlarken kamera karşısına geçen Neymar, daha sonra gülerek sevenlerini ters köşeye yatırmıştı.