Neymar'dan Messi açıklaması: Yeniden oynamak isterim Bu sezon başında PSG'den Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımın transfer olan; ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece beş karşılaşmada forma giyen Neymar, yeniden Lionel Messi ile birlikte oynamak istediğini söyledi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Formula 1 Bahreyn GP'sine katılan Neymar, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle ağustos ayına kadar sahalara dönmesi beklenmeyen Al-Hilal'in yıldızı, Lionel Messi ile tekrardan birlikte oynamak istediklerini söyledi.

"Umarım tekrar birlikte oynarız"

Messi'nin arkadaşlarını Inter Miami'ye getirmesi ve onunla tekrar oynamak isteyip istemediği sorulduğunda Neymar, "Umarım tekrar birlikte oynayabiliriz. Leo harika bir insan, herkes onu futbolda tanıyor ve bence o çok iyi bir oyuncu. Mutluyum ve eğer o mutluysa ben de mutluyum." sözlerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, Inter Miami, 2023 yazında Messi'yi transfer ettiğinden beri Barcelona'daki eski takım arkadaşları Sergio Busquets, Jordi Alba ve Luis Suárez'i de kadroya ekledi.

Önce Barcelona, sonra PSG

Neymar ile Messi, 2013-2017 yılları arasında birlikte Barcelona'da forma giydikten sonra 2021-23 yılları arasında da PSG'de beraber oynadı.

Neymar ve Messi, PSG'de lig şampiyonluğu kazandı; ancak kulübe Şampiyonlar Ligi başarısını getiremedi.

Her iki oyuncu da 2023'te kulüpten ayrıldı. Messi, Inter Miami'nin yolunu tutarken Neymar ise Al-Hilal'e transfer olmuştu.

32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, kendisinin ve Messi'nin PSG'de birlikte oldukları dönemde "cehennemi yaşadıklarını" söylemişti.

MLS'de oynamak istediğini söylemişti

Neymar, PSG'de forma giydiği sırada, 2022 yılında yaptığı açıklamada ileride MLS'de forma giyebileceğini açıklamıştı.

Neymar'ın yetiştiği kulüp olan Santos'un da tecrübeli oyuncu için girişimleri bulunuyor; ancak sezon sonu Neymar'ın yeniden Messi ile bir arada oynama ihtimali futbolseverleri heyecanlandırıyor.