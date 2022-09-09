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    Nice - Köln maçında tribünde büyük kavga

    UEFA Konferans Ligi'nde Fransız temsilcisi Nice ile Alman ekibi Köln arasında oynanacak maç taraftar olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kavgada 18 yaralı olduğu da gelen haberler arasında.
    • 09.09.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 09:35
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    Nice - Köln maçında tribünde büyük kavga

    Salı ve Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi heyecanın ardından bugün de UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi grup aşaması maçları başladı. Ancak skandal bir olay Fransa'da yaşandı ve futbola gölge düştü.

    RMC Sport'un haberine göre; tribünlerde arbede yaşandı ve taraflar arasında sis bombası atıldı. Bir taraftar tribünden düştü ve ciddi bir şekilde yaralandı. Sağlık görevlileri düşen taraftara müdahele ettiler.

    Nice - Köln maçında tribünler karıştı - İZLE

    Nice - Köln maçında tribünde büyük kavga #1

    Maç ertelendi

    UEFA Konferans Ligi'nde Fransız temsilcisi Nice ile Alman ekibi Köln arasında oynanacak maç taraftar olayları ve 18 kişinin yaralanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    Köln Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nice ile oynayacağımız maç, tribündeki taraftar grupları arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ne yazık ki ertelenmiştir. UEFA, güvenlik toplantısı yapıyor. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Nice - Köln maçında tribünde büyük kavga #2


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