Nicolas Anelka: Fenerbahçe’ye dönmek istedim Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka, sarı-lacivertli takımdaki günlerine dair konuştu. Anelka, "Futbolu bırakmadan önce Fenerbahçe’ye dönmek istedim. Maalesef Aziz Yıldırım’a ulaşamadım" dedi.

2006-2008 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen dünya yıldızı Nicolas Anelka, Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a röportaj veren Fransız yıldız, çarpıcı itiraflarda bulunurken, milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuştu

"Manchester City’deyken daha büyük bir kulüpte oynamak istiyordum"

Anelka, Fenerbahçe'ye gelme nedenini şu cümlelerle açıkladı:

Manchester City’deyken daha büyük bir kulüpte oynamak istiyordum. O dönemki City şu ankinden çok farklıydı. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynama potansiyelini biliyordum. Eğer ligi 1. bitirirsek Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaktık. Bu fırsat Manchester City’de yoktu. Nitekim Fenerbahçe’de ligi şampiyon bitirip Şampiyonlar Ligi’nde oynadık. Bu sebeple Fenerbahçe’ye geldim.

"Hayatım boyunca bir Fenerbahçe taraftarı olacağım"

Nicolas Anelka, sarı-lacivertli taraftarları özlediğini söyledi.

Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum ve onları çok özledim. Gittiğimden beri çok zaman oldu. Her zaman kalbimdeler. Ben de hayatım boyunca bir Fenerbahçe taraftarı olacağım.

"Belki şampiyon olabilirdik"

Fenerbahçe'nin geçen sezonunu değerlendiren 44 yaşındaki futbol adamı şunları dedi:

Bence sıkıntı yaratan şey Galatasaray’a kaybetmek, Beşiktaş’a iç sahada kaybetmek. Bence Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı iç sahada 3 puan alsaydık belki sonunda şampiyon olabilirdik.

"Fenerbahçe’ye dönmek istedim"

Fenerbahçe'ye geri dönmek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini itiraf eden Anelka, şu ifadeleri kullandı:

Kulüpten ayrılırken Aziz Yıldırım ile biraz tartışma yaşamıştık ama ona her zaman saygı duydum. Çünkü iyi bir başkan ve kulüp için çok şey yaptı. Futbolu bırakmadan önce Fenerbahçe’ye dönmek istedim. Maalesef Aziz Yıldırım’a ulaşamadım. Yine de saygı duyuyorum.

"Ne yapması gerektiğini bilir"

Son olarak Arda Güler hakkında konuşan yıldız isim, şu sözleri sarf etti: