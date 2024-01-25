Nicolas Anelka, Türkiye'ye dönüyor! CEO olacak Fransız futbolunun efsane isimlerinden Nicolas Anelka, Ümraniyespor'a gelmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Dünya futbolunun efsane isimlerinden ve ülkemizde bir dönem Fenerabhçe forması da giyen Nicolas Anelka, tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Ümraniyespor, Nicolas Anelka'ya kulüpte CEO'luk görevi teklif etti.

İstanbul'a geldi, imzayı atacak

Nicolas Anelka'nın da gelen bu teklifi kabul ettiği ve resmi imza için İstanbul'a geldiği de haberin detaylarında yer aldı.

Nicolas Anelka kimdir?

Fransa’nın Le Chesnay şehrinde dünyaya gelen Nicolas Anelka, aslen Martinique asıllı bir aileden gelmektedir. Futbola henüz 13 yaşında iken başlayan Nicolas Anelka, başarılı bir futbol altyapı deneyimi geçirmiştir. 1983 yılında Trappes Saint Quentin takımı ile altyapı kariyeri başlayan Nicolas Anelka, 10 yıl bu takımın altyapısında forma giymiştir. Daha sonra Fransa akademilerinden olan Clairefontaine takımının altyapısı ile 2 yıl oynamıştır. Nicolas Anelka burada 1993-1995 yılları arasında forma giymiştir. 1995 yılında ise Paris Saint Germain altyapısına başlayan Fransız futbolcu, 1996 yılında aktif altyapı kariyerini sonlandırarak profesyonel kariyerine başlamıştır.

Nicolas Anelka, Paris Saint Germain ile birlikte profesyonel sözleşme imzalamıştır. 1996-1997 yılları arasında 10 maçta forma giyerek 1 gol atmıştır. 760 bin euro bonservis bedeli karşılığında ise Nicolas Anelka, İngiltere premier lig ekiplerinden olan Arsenal takımına transfer olmuştur. Burada 2 sene forma giymiştir. Nicolas Anelka, Arsenal takımı ile 65 maçta 23 gol atmayı başarmıştır. 1999 yılında dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilmiştir. La liga ekiplerinden Real Madrid’in gözde futbolcuları haline gelen Nicolas Anelka, 35 milyon euroluk rekor bonservis bedeli ile birlikte Real Madrid’e transfer olmuştur. Real Madrid’de bekleneni veremeyen Nicolas Anelka 1999-2000 yılları arasında sadece 19 maçta görev almış ve 2 gol atmıştır. 2000 yılında ise İspanyol ekibi Real Madrid, Nicolas Anelka’yı bonservisi ile birlikte transfer etmek istemiştir.

34.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Nicolas Anelka, artık Paris Saint Germain futbolcusu olmuştur. Paris ekibi ile 2 yıl forma giymiştir. 39 maçta 10 gol atmıştır. Paris Saint Germain futbolcusu iken Liverpool takımına kiralık olarak gönderilmiştir. 1.4 Milyon euroluk bedelle Liverpool takımı oyuncuyu 1 sezon kiralamıştır. Liverpool’da 20 maçta 4 gol kaydetmiştir. Paris’ten bonservisi ile direkt olarak Manchester City takımına 2002 yılında transfer olmuştur. Manchester City takımı bu transfer ücreti için Paris ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir.

Süper Lig'de de oynadı

2005-2006 yılları arasında ise süper lig macerası başlamıştır. Süper ligde Fenerbahçe forması giyen Nicolas Anelka, 2006 yılında 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında City ekibinden satın alınmıştır.

Nicolas Anelka, Fenerbahçe forması ile 39 maçta 14 gol atmıştır. Süper lig macerası yalnızca 1 sene sürmüştür. Daha sonra Fenerbahçe’den Bolton kulübüne 12 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur.

Bolton ile de 53 maçta forma giyerek 21 gol atmayı başarmıştır. Nicolas Anelka kariyerinde zirve noktayı Chelsea ekibi ile yaşamıştır. Chelsea forması ile birlikte 2008-2012 yılları arasında oynamıştır.