Nicolo Zaniolo: Attığım gol Muhammed Emin için

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazandı.

Galatasaray'ın galibiyet golünü atan yeni transfer Nicolo Zaniolo, maç sonunda görüşlerini aktardı.

Yaşanan deprem faciası hakkında konuşan Zaniolo şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'ye belki de tarihinin en kötü dönemlerinden birinde geldim. Hayatını kaybeden insanlar oldu. Evsiz kalan insanlar oldu. Acılarımız hala çok yeni. Giydiğim forma numarası, attığım gol Muhammed Emin için. Muhammed Emin, ailesi, burada kalanlar, depremde etkilenenler ve herkes için.

Attığı gol hakkında konuşan Nicolo Zaniolo, şunları söyledi:

"Babama söz vermiştim, yarın da doğum günü. Bu golün ona bir hediye olmasını istedim. Hayata devam etmek zorundayız. Kasımpaşa'ya iltifat etmek istiyorum, onlar çok iyi bir takım. Biz de iyi bir maç çıkardık. Bu benim ilk maçım, kendimi geliştirmem gerekiyor. Kendimi geliştirdikçe, daha iyi şeyler çıkaracağım."