Nicolo Zaniolo: Galatasaray beni çok değiştirdi Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takım hakkında "Galatasaray'a transferim bir meydan okumaydı. Türkiye'ye başka bir kültüre, başka bir kıtaya, tamamen başka bir hayata gittim" dedi.

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Aston Villa'nın yolunu kiralık olarak tutan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Premier Lig ekibinde top koşturan Zaniolo, İngiliz basınından Sky Sport'a konuştu.

"Premier Lig'de oynamak büyük bir şanstı benim için"

Hücum oyuncusu, sözlerine şu şekilde başladı:

Yaz dönemi beklemediğim şekilde gelişti. Galatasaray bana projenin bir parçası olduğumu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğimi söyledi. Ancak sonra Monchi beni aradı ve Aston Villa'nın beni transfer etmesi için bir olasılık olduğunu söyledi. Bunu duyunca hemen teklifi kabul ettim çünkü Premier Lig'de oynamak büyük bir şanstı benim için.

"Galatasaray'a transferim bir meydan okumaydı"

Galatasaray'da geliştiğinden bahseden Zaniolo, şu sözleri sarf etti:

İtalya'da evinize yakın ve sevdiklerinizle birlikte olduğunuzda ayrılmak tabii ki zor oluyor ancak Galatasaray'a transferim bir meydan okumaydı. Türkiye'ye başka bir kültüre, başka bir kıtaya, tamamen başka bir hayata gittim. Hem insani açıdan hem de futbol açısından beni çok geliştirdi diyebilirim Galatasaray için.

"Büyük teknik adamlarla çalıştım"

Kariyeri boyunca büyük teknik adamlarla çalıştığından bahseden 24 yaşındaki isim şunları dedi:

Kariyerim boyunca Di Francesco, Ranieri, Mancini, Spalletti, Mourinho ve Emery gibi büyük teknik adamlarla çalıştım. Hepsinden de bir şeyler kazandığımı düşünüyorum. Her biri benden farklı şeyler istedi. Önemli olan bu istekleri bir araya getirip anlamlı bir şey çıkarabilmek.

"Mourinho bana kariyerimdeki ilk kupayı kazandırdı"

Nicolo Zaniolo, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: