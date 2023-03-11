Nicolo Zaniolo, ilk maçında golünü attı Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa karşısında oyuna girdikten 11 dakika sonra gol attı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

15 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer edilen genç futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların önünde ilk maçında gol attı. İkinci yarının başında Yunus Akgün yerine oyuna giren isim 11 dakika sonra fileleleri havalandırdı.

Kalecinin sağından topu ağlara yolladı

Mücadelenin 57. dakikasında paslarla gelen Galatasaray'da Rashica ceza sahası yayına gelmeden sağ içe Zaniolo'ya oynadı. 23 yaşındaki futbolcu, bekletmeden sol ayağıyla kalecinin sağından topu filelere gönderdi.

Nicolo Zaniolo'nun golü sonrası depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın ismi anılarak "Muhammed Zaniolo" anonsu yapıldı.

Hazırlık maçlarında da atmıştı

Galatasaray kariyerine hızlı bir giriş yapan İtalyan futbolcu, Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında da fileleri havalandırmıştı.