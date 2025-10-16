Nicolo Zaniolo: Galatasaray'da kalmamı istediler

Kariyerine İtalya ekibi Udinese'de devam den Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılık süreci ve hakkında iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin başlangıcıyla ilgili konuşan Zaniolo, "Baskıyla başa çıkmak kolay olmadı ama yaptığım hatalar beni bugün olduğum kişiye dönüştürdü, pişmanlık duymuyorum." dedi.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'a konuşan Zaniolo, yeni takımı Udinese'de kendisini harika hissettiğini söyledi.

"UDINESE'DE HARİKA HİSSEDİYORUM"

Udinese'de başarılı olmak için her şeye sahip olduklarını söyleyen Nicolo Zaniolo, "Kulüp size en iyi performansını sergilemeniz için gerekli tüm koşulları sağlıyor. Ayrıca Udinese harika bir takıma sahip, eğlenebilir ve sürpriz yapabiliriz." diye konuştu.

Artık olgunlaştığını söyleyen Zaniolo, "Son derece alçakgönüllülükle elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Futbol oynamaktan yeniden keyif almak istiyorum." sözlerini sarf etti.

"TORREIRA VE ICARDI KALMAMI İSTEDİ"

Galatasaray’dan Udinese’ye transferi içinse Zaniolo, "Takım arkadaşlarım İstanbul'da kalmamı istedi mi? Evet, doğru istediler. Torreira ve Icardi ile harika bir bağ kurmuştum. Onlar İstanbul'da kalmamı istemişti. Ama benim İtalya’ya dönmem gerekiyordu. Muhteşem insanlar ve futbolculardı." dedi.

Roma'da Jose Mourinho ile birlikte çalışan Zaniolo, "Mourinho, Roma'da en çok maça çıktığım teknik direktör. Aramız harika, ara sıra konuşuyoruz ve bana tavsiyelerde bulunuyor." yorumunda bulundu.

Öte yandan Galatasaray'dan bu yaz transfer olduğu Udinese'de 5 maça çıkan Zaniolo, 1 kez gol sevinci yaşadı.