Nihat Kahveci'den çarpıcı Elias Jelert yorumu Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Elias Jelert hakkında "Bizde oyuncu ilk geldiğinde önce duruşuna bakarlar. Jelert'e bir baktılar, rüzgar esse sıkıntı yaşar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Süper Lig’in 5’inci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Rizespor’u 5-0 yendi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 3’üncü dakikada Davinson Sanchez, 25’inci dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49’uncu dakikada Gabriel Sara, 61’inci dakikada Dries Mertens ve 80’inci dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Ligde bir maçı eksik olan Galatasaray 4’te 4 yaparken, bu sonuçla puanını 12’ye yükseltti. Konuk ekip ise 4 puanda kaldı.

"OSiMHEN'İ BEĞENDİM, BENCİL DEĞİL"

Müsabakanın ardından ise futbol yorumcusu Nihat Kahveci 5-0 biten Galatasaray karşılaşmayı değerlendirdi ve dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Kahveci, Osimhen hakkında şunları dedi:

Osimhen'i hoca bilerek tuttu. Maç ritmi kazansın diye. Takım oyuncusu olmasını, egoist olmamasını ben beğendim. Paslar dağıtıyordu. Fizik olarak eksik görmedim. Son dakikaya kadar koştu, mücadele etti. Ne kadar atlet bir oyuncu olduğunu gösterdi. Sıçraması çok iyi. Çok gol atacağını düşünüyorum. Galatasaraylı futbolcuların pozisyon hazırlaması lazım. Ayrıca defansif anlarda da mücadelesini beğendim.

"JAKOBS'U DA BEĞENDİM"

Bir diğer yeni transfer Ismail Jakobs ile ilgili de konuşan Nihat Kahveci, şu sözleri sarf etti:

Bu arada Jakobs'u, tabii ki rakip Rizespor ama sahanın içerisinde nerede duracağını, ne zaman çıkacağını bilen biri olarak gördüm. Ben ilk maç performansını beğendim. İleride kesmiş olduğu toplarla da işin o tarafını da yapabildiğini gösterdi. Defansif olarak da aksiyonları vardı fakat rakip de Rizespor'du unutmamak lazım

"RÜZGAR ESSE SIKINTI YAŞAR"

Elias Jelert'in fiziğini eleştiren Kahveci, şöyle konuştu:

Bizde oyuncu ilk geldiğinde önce duruşuna bakarlar. Jelert'e bir baktılar, rüzgar esse sıkıntı yaşar. Jakobs öyle değil. Duruşu sağlam, oyun aklı var. Defansif olarak bugün çok zorlanmadı.

"DAVINSON OLMAZSA OLMAZ"

Davinson Sanchez'e övgü dolu ifadeler kullanan Nihat Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

Davinson Sanchez, Galatasaray'da olmazsa olmaz oyunculardan biri. Davinson'un iyi oynaması, Torreira ve Sara'yı rahatlattı.