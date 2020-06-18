Nihat Özdemir: 2010-11 şampiyonu TFF'de yazıyor

Fenerbahçe üyeliğinden istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ben kendi ipimi kendim çekerim" dedi. Özdemir, 2010-11 sezonunun şampiyonunun ise Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, "Bu ülkede 9 yıldır şike yapılmıyor." sözleri üzerine ayağa kalkan sarı-lacivertli camia, Özdemir'in Fenerbahçe üyeliğinden atılması için kulübe baskı yapmaya başlamıştı.

Gelen bu tepkiler üzerine harekete geçen Özdemir, üyelikten istifa ettiğini açıklamıştı.

Bugün ise konuyla ilgili gazeteci Atilla Gökçe'ye açıklamalarda bulunan TFF Başkanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelttiği, "2010-2011 sezonunun şampiyonu kimdir?" sorusuna da cevap verdi.

"KİMSENİN İPİMİ ÇEKMESİNE İZİN VERMEM"

Özdemir, “Disiplin Kurulu mektubu 9 Haziran’da hazırlıyor ama 11 Haziran’da Vefa Küçük bana sözlerimi düzeltmem için bir mektup yolluyor. Bu nasıl bir iş? Hem TFF’nin sitesinde, hem adliyede hem de sportif olarak tescil edilmiş bir şampiyonluk var ortada. Hala bana sorular yöneltiyorlar. Neyin tartışması bu anlamış değilim. Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin ipimi çekmesine izin vermem." şeklinde konuştu.