Nihat Özdemir: F.Bahçe başkanı olsam imzayı atardım

Dün yapılan harcama alimitleri itiraz toplantısına Nihat Özdemir ve Ali Koç'un sözleri damga vurdu. Koç, "Bankalar Birliği anlaşmasındaki ödeme vadesinin süresini 10 yıl yapın" ifadelerini kullandı.

TFF, 2020-21 sezonu takım harcama limitlerine itiraz eden 8 kulübün başkan ve yöneticileriyle dün Riva’da bir araya geldi.

TFF adına başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüp Lisans Kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe, Antalyaspor ve Sivasspor’un temsilcileri hazır bulundu.

Toplantıya Ali Koç ve Nihat Özdemir'in konuşmaları damga vurdu. Kurul üyeleri, Koç'a "Limitiniz, borç yapılandırması yapmadığınız için düşük" dedi.

"BEN F.BAHÇE BAŞKANI OLSAM İMZAYI ATARDIM"

Bunun üzerine konuşmaya dahil olan Nihat Özdemir, "Ben Fenerbahçe Başkanı olsam, borç yapılandırmasına imzayı atar ve kulübü düzlüğe çıkartırdım. Bu sayede limiti artırır ve takımı geçen yıl bile şampiyonluğa oynatırdım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sözlere cevap vermemeyi tercih etti.

Öte yandan toplantının bir başka bölümünde Ali Koç, takım harcama limitlerinin düşük çıkmasının 1 numaralı sebebi olduğu belirtilen ‘Bankalar Birliği ile borç yapılandırması anlaşması’na imza atmaması konusundaki kararlı tavrını dün de sürdürdü.

"VADEYİ 10 YILA ÇIKARTIN"

Ödeme vadesinin süresinin uzatılmasını isteyen Koç, "Ben, ödeyebileceğim bir anlaşmanın altına imza atmak istiyorum. O anlaşmayı yaptığım an temerrüte düşüyorum. Ayrıca, ödeme vadesi de çok kısa. 5 yılda ödememiz mümkün değil, bu sürenin 10 yıla çıkarılması lazım." şeklinde konuştu.