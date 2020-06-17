Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Fenerbahçe üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir, Instagram'dan katldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

2010-11 sezonuyla ilgili konuşan Özdemir, ''Birçok ülkede böyle olaylar oldu; İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık.'' ifadelerini kullanmış ve bu durum Fenerbahçe camiası tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kulüp üyeleri Özdemir'in ihraç edilmesi adına yönetime baskı yaparken, Özdemir erken davranan taraf oldu.

İSTİFA ETTİ

Sarı-lacivertli üyelerin, TFF Başkanı Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesi adına dilekçeleri toplamaya başladığı öğrenilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Özdemir de harekete geçerek, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa etti.