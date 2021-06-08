Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF arasında yapılan toplantının ardından Nihat Özdemir, "Yabancı kuralını tekrar değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantı sona erdi.

Başkan Nihat Özdemir, kulüplerin taleplerinin yeniden değerlendirmeye alınacağını ifade etti ve gündeme dair birçok açıklamada bulundu.

“YABANCI KURALINI DEĞERLENDİRİRİZ”

Kulüplerin sorunlarına dikkat kesildiklerini belirten Nihat Özdemir,"Birinci olarak bizden istedikleri, 1 yıl evvel almış olduğumuz yabancı kuralındaki kısıtlama konusu. '8 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabilirsiniz' diye madde vardı. Biz de bu kararı alırken uzun zaman düşündük.

2019-2020 sezonunda takımların yabancı oynatma ortalaması 7,12'ydi. Biz bunu yönetim kurulunda değerlendirdik ve 8 yabancı oynar diye karar aldık. Kulüplerimiz, geçen sene ertelemiş olduğumuz yabancı sayısının düşürülmesi kararının, pandemi nedeniyle 1 yıl daha ertelenmesini istedi. Biz bu istekleri değerlendiririz." açıklamasında bulundu.

“SEZON BAŞLAMADAN HARCAMA LİMİTLERİNİ İLAN EDECEĞİZ”

Takım harcama limitlerinin tekrar gözden geçirilebileceğini aktaran Özdemir, “Son 1,5 sezonda takımlarımız seyircilerinden mahrum kaldı. Bu nedenle tribün gelirlerinden, saha içi reklam gelirlerinden kayıpları oldu. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de bunları değerlendireceğiz.

Başka bir konu ise hepimizin bildiği gibi yabancı kurlarda önemli derecede artış var. Kulüplerin belli giderlerini yabancı para birimiyle ödediğini biliyoruz. 'Geçmiş sezondaki kura sabit olur mu?' diye görüşler var, bunu da değerlendirmeye alacağız.

Hiç borcu olmayan, bilançosu çok düzgün olan kulüplerimizin sağladıkları sponsorluk gelirleri, futbolcu satışından elde ettikleri gelirler ve belli bir reklam geliri, mülk satışından olan gelirlerin bir bölü üçünü kullanıyorlardı." diye konuştu.

Sözlerinin devamında ise Özdemir, "Bilanço çok temizse tamamını kullanacaklar. Bilançoda gri renkler olursa iki bölü üçünü, çok kötüyse bir bölü üçünün kullanılması şeklinde görüşler var. Bunları değerlendireceğiz. Transfer sezonu başlamadan, tüm kulüplerimizin harcama limitlerini ilan edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“YAYINCI KURULUŞ SON TAKSİTİ ÖDEMEDİ”

Yayıncı kuruluş ile ilgili olarak Nihat Özdemir, "Maalesef yayıncı kuruluşla 2 milyar 650 milyon lira gibi rakamla anlaştık. Bugünlere kadar tüm taksitleri ödediler ama son taksitlerini bugün son gün olmasına rağmen ödemediler. Bununla ilgili hukuki işlemi başlattık." dedi.

Nihat Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Gelecek sezon 2021-2022 sezonunda da sözleşmemize göre alacağımız rakam belli. Bununla ilgili görüşmeleri yapacağız. Kulüpler Birliği Vakfı burada birlik içinde oldu, nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda bize destek verdiler. Biz bu görüşmelere devam edip, iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız."

Küme düşme ile ilgili ise Özdemir, "Küme düşme ile alakalı kulüpler taleplerini ilettiler. Bizim hedefimizin 18 takım olacağını ilan etmiştik. Geçen hafta Fransa 20 takımdan 18 takıma düşme kararı aldı. Avrupa'daki takımlar 20 takımdan 18'e düşmeye çalışıyorlar.

20 takımlı ligin planlaması çok zor. Hafta içi maçlarına ve Türkiye Kupası maçlarına zaman bulamıyoruz. Türkiye Kupası'nı tek maçlık eleme sistemiyle tamamlayabildik.

Onu da düşünerek bu sene Süper Lig'den 4 takım düşmesini ilan ettik. Onunla ilgili talepler oldu. Bu konuyu da oturup konuşacağız. Düzeltmemiz gereken nokta varsa kamuoyuna açıklayacağız." dedi ve sözlerini tamamladı.