Nihat Özdemir: Yabancı MHK başkanından yana değiliz

Serdar Tatlı'nın MHK'den istifa etmesinin ardından konuşulan yabancı başkan iddialarına Nihat Özdemir, "Hiçbir şekilde yabancı başkandan yana değiliz." ifadeleriyle yanıt verdi.

Türk futbolunda, kulüplerin hakem kararlarına yönelik tepkileriyle başlayan süreçte Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yapısına ve işleyişe yönelik tartışmalar gündemdeki sıcaklığını korurken sürpriz bir istifa gelmişti.

MHK Başkanı Serdar Tatlı, bu tartışmalar devam ederken geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararı henüz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi olarak açıklanmasa da birçok MHK üyesi bu kararı doğruladı.

Bu kararın ardından TFF, yeni başkan için arayışa geçti. MHK’nin yeni başkanının yabancı olacağı iddia edilirken, TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamada bulundu.

“YABANCI BAŞKANDAN YANA DEĞİLİZ”

Milliyet’e konuşan Özdemir, hiçbir şekilde yabancı bir Merkez Hakem Kurulu başkanından yana olmadıklarını, gerekirse adı Avrupa’da kabul edilmiş bir eğitimcinin kurula yardımcı olabileceğini söyledi.

KULÜPLER BİRLİĞİ’NİN DE GÖRÜŞÜ ALINACAK

Özdemir bugün Türkiye’ye döneceğini, yönetimdeki arkadaşlarının da değişik alternatifler üzerinde çalıştığını dile getirerek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın da görüşü alınarak birkaç gün içerisinde yeni kurulun açıklanacağını ifade etti.

TFF Başkanı Özdemir’in bu açıklamasından sonra, Ufuk Özerten, Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Abdurrahman Arıcı gibi gündemdeki isimlerin dışında, çok sürpriz birinin daha kurul için gündeme gelebileceği öğrenildi.