Beşiktaş'ın anlaştığı 21 yaşındaki Gürcü futbolcu Nika Ninua, geçtiğimiz gün siyah-beyazlıların, Konyaspor karşılaşmasını takip etti.

Önümüzdeki sezon düşük bütçeli ancak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın, Dinamo Tiflis forması giyen Nika Ninua ile ilgilendiği öğrenilmişti.

Siyah-beyazlıların Gürcü ekibiyle 800 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı söylenen futbolcu, geçtiğimiz gün oynanan Konyaspor maçını takip etmeyi de ihmal etmedi.

MAÇI İZLEDİ

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, mücadeleyi 3-0'lık farklı bir skorla kazanmıştı.

21 yaşındaki Gürcü futbolcu da, maçı takip ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Nika Ninua, Beşiktaş maçını izledi - İZLE

21 YAŞINDA, TAKIM KAPTANI

Dinamo Tiflis formasıyla gelecek vadeden bir performans ortaya koyan Nika Ninua, 21 yaşında olmasına rağmen 4 sezondur Dinamo Tiflis'in A Takımı'nda forma giyiyor ve takımın kaptanı olarak bulunuyor.

Orta sahanın ortasında forma giyen Ninua; Dinamo Tiflis formasıyla çıktığı 36 maçta 9 gol atıp, 8 asist yaparken; geçen sezon takımı ile şampiyonluk sevinci de yaşamıştı.