N'Sakala geleceğiyle ilgili konuştu Alanyaspor'da forma giyen N'Sakala, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, "Beni kim daha çok isterse, o takıma gideceğim" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig ekibi Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fabrice N'Sakala, Fanatik'e konuştu.

Adı bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kongolu sol bek, geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya ise, ''Transferde seçim yapmak her zaman zordur.'' dedi.

''İKİSİ DE TARAFTAR POTANSİYELLERİ İNANILMAZ TAKIMLAR''

İki takım arasında henüz bir karar vermediğine değinen 29 yaşındaki futbolcu, ''Fenerbahçe mi Beşiktaş mı diye çok kişi bana sormaya başladı. İki takımda da arkadaşlarım var. Sergen Hoca'yı çok iyi tanıyorum. Beraber iyi zamanlar geçirdik. Transferde seçim yapmak her zaman zordur. Cevabı tam bilmiyorum çünkü kulübün içi hakkında bilgim yok. İkisi de çok büyük, güçlü, taraftar potansiyelleri inanılmaz takımlar. Her futbolcu oralarda oynamak ister.'' ifadelerini kullandı.

''KİM DAHA ÇOK İSTİYORSA ONA GİDECEĞİM''

Kendisini kadrosuna katmak için daha istekli olan kulübe gideceğini belirten N'Sakala, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Dışarıdan baktığın zaman ikisi de benim gözümde aynı. Bu yüzden seçim zor. Eğer Paris şehrinde yaşamak istiyorsan PSG'de oynayacaksın. Ama İstanbul'da pek çok seçenek var. İki takım taraftarları da ‘bize gel' diyor. Ben sürece bakacağım; beni kim daha fazla istiyorsa, onu gördükten sonra kararımı vereceğim. Göreceğiz.''

SÖZLEŞMESİ HAZİRANDA BİTİYOR

Alanyaspor ile sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Kongolu sol bek; Akdeniz ekibinde şu ana kadar çıktığı 120 karşılaşmada 7 asist yaparken, takımına gol katkısı ise sağlayamadı.