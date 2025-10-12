Nurettin Açıkalın, zorlukların üstesinden geleceklerine inanıyor

Kayserispor Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un zor günlerin takımı olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlukları da aşacaklarını belirtti.

Başkan Açıkalın, kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor maçının ardından milli maçlar nedeniyle verilen arayı verimli geçirmek için Antalya'da kampa girdiklerini ifade etti.

"HER BAŞLANGIÇ ÖNEMLİ"

Kamp döneminin takım için faydalı olacağını düşündüğünü anlatan Açıkalın, daha sakin ve rahat bir ortamda çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Yeni teknik direktörün takım tesislerine geldiğini kaydeden Açıkalın, şunları kaydetti:

Yeni hocamız şu an itibariyle tesislerimize geldi. Ama seyahat sürecinde bir uzama olduğu için, yorgun geldiği için ilk akşamki antrenmana katılmasını doğru bulmadık. Yarın başlayacak inşallah. Umarım başarılı olur. Hocamız da burada güzel başarılara imza atar. Kayserispor'umuz da layık olduğu yerlere gelir diye umut ediyorum. Her başlangıç önemli. Kimse kötü olsun diye bir yeni bir başlangıca girmez. Geçen yıldan tecrübe ettiğimiz bir sistem var. Bu Kayserispor'a faydalı oldu. Onun devamı olan bir ekolle anlaşmak istedik. Bu konuda da sportif direktörümüz sanırım bu 4 veya 5'nci günü olabilir, Zagreb'deydi. 5 gündür orada kaldı. Kontakları kurdu ve hocamızla beraber bugün akşam yeni daha işte 15-20 dakika önce tesislerimize ulaştı.

"KAYSERİSPOR ZOR GÜNLERİN TAKIMIDIR"

Kayserispor'un zor günlerin takımı olduğunu dile getiren Açıkalın, şu ifadeleri kullandı: