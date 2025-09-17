Nuri Şahin, Başakşehir kariyerine galibiyetle başladı

Süper Lig'de erteleme maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
NURİ ŞAHİN DÖNEMİ GALİBİYETLE BAŞLADI
Yeni teknik direktörü Nuri Şahin ile ilk maçına çıkan Başakşehir, maçı 2-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ivan Brnic ve 69. dakikada Anıl Yiğit Çınar (kendi kalesine) kaydetti.
Bu sezon ligde ilk galibiyeti alan Başakşehir puanını 5'e yükseltti. Fatih Karagümrük 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de hafta sonu Fatih Karagümrük, Samsunspor'a konuk olacak. Başakşehir, Alanyaspor'u ağırlayacak.