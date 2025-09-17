Abone ol: Google News

Nuri Şahin, Başakşehir kariyerine galibiyetle başladı

Süper Lig'de erteleme maçında Başakşehir, Fatih Karagümrük karşısında 2-0'lık galibiyet aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 22:08
Süper Lig'de erteleme maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

NURİ ŞAHİN DÖNEMİ GALİBİYETLE BAŞLADI

Yeni teknik direktörü Nuri Şahin ile ilk maçına çıkan Başakşehir, maçı 2-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ivan Brnic ve 69. dakikada Anıl Yiğit Çınar (kendi kalesine) kaydetti.

Bu sezon ligde ilk galibiyeti alan Başakşehir puanını 5'e yükseltti. Fatih Karagümrük 3 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Fatih Karagümrük, Samsunspor'a konuk olacak. Başakşehir, Alanyaspor'u ağırlayacak.

Eshspor Haberleri