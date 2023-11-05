Nuri Şahin: Futbolcularımla gurur duyuyorum Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Nuri Şahin, yaptığı açıklamada, "Maçı aslında ikiye bölmek lazım. Yarıya girerken oyuncularıma, 'Kaybedeceksek de böyle kaybetmeyelim' dedim. Cesaretli değildik ilk yarıda. Beşiktaş'ın ön alan baskısını, özellikle Necip'i çıkartarak arkada alan bırakıyorlar, ilk yarı kullanamamıştık, ikinci yarı kullandık. İkinci yarı oynanan oyun ve mücadeleden memnunum. Futbolcularımla gurur duyuyorum" dedi.

"Oyuncularım aslan gibi sahada oynuyorlar"

35 yaşındaki çalıştırıcı, "Kulüp olarak, oyuncular bazında zor günler geçiriyoruz. Naldo'nun acı kaybı, Joao'nun acı kaybı... İsrail-Filistin savaşı bizi yakından ilgilendiriyor iki İsrailli futbolcumuz olduğu için. Kulüpte başkan değişiyor. Zor günlerden geçtik. Oyuncularım aslan gibi sahada oynuyorlar. Antalyaspor'a sahip çıkıyorlar. Hep beraber daha güzel günlere..." ifadelerini kullandı.

"Çok zor bir rakibe karşı 3 puan aldık"

Genç teknik adam ayrıca, "Bizim için kazanma alışkanlığı çok önemli. Büyük kulüplerin DNA'sında bu var. Biz o seviyeye çıkmaya çalışıyoruz. Kazanma alışkanlığı bir takıma özgüven verir. Ayaklar rahat gider, beyin daha rahat çalışır. İkinci yarı bunun meyvesini aldık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Biz çok zor bir rakibe karşı 3 puan aldık" şeklinde konuştu.