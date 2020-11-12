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    Nwakaeme sakatlığı atlattı

    Sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme'nin sakatlığının, büyük oranda geçtiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 09:52
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 10:42
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    Nwakaeme sakatlığı atlattı

    Bordo-mavili takımın en büyük hücum silahlarından biri olan Anthony Nwakaeme, çalışmalara başladı. Kasığındaki sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, milli arada eski formuna kavuşacak.

    Tedavisi büyük oranda tamamlanan ve ağrıları neredeyse geçen Nwakaeme, dünkü idmanda yer aldı.

    Oynadığı son Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Nwakaeme, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en güvendiği isimlerden birisi.

    Nwakaeme'nin liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle bu toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.

    Nwakaeme sakatlığı atlattı #1

    28 GOL, 23 ASİST

    Trabzonspor'daki 3. sezonunu geçiren Nwakaeme, bu periyotta toplam 80 maça çıktı. 31 yaşındaki sol kanat, bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, 23 de asiste yaptı. Bu periyotta Karadeniz ekibinin skora en fazla katkı sağlayan oyuncusu olan tecrübeli futbolcu, 22 Kasım'daki Erzurumspor maçında sahada olmaya hazırlanıyor.

    Nwakaeme sakatlığı atlattı #2

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