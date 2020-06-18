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    Nwakaeme'nin MR sonuçları belli oldu

    Nwakaeme'nin MR sonuçları belli oldu

    Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme'nin 3 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 14:32
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    Nwakaeme'nin MR sonuçları belli oldu

    Trabzonspor'a, Sosa'nın ardından Nwakaeme'den de kötü haber geldi.

    Fenerbahçe maçının 34. dakikasında sakatlanan Nijeryalı futbolcunun bugün MR'ı çekildi.

    3-6 HAFTA YOK

    Yapılan ilk incelemenin ardından 31 yaşındaki oyuncunun, 3 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    KRİTİK MAÇLARDA YOK

    Nwakaeme'nin Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

    14 GOL 11 ASİST

    Tecrübeli oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 39 maçta 14 gol atıp 11 de asist yaptı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

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