Nwakaeme'nin MR sonuçları belli oldu

Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme'nin 3 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor'a, Sosa'nın ardından Nwakaeme'den de kötü haber geldi.

Fenerbahçe maçının 34. dakikasında sakatlanan Nijeryalı futbolcunun bugün MR'ı çekildi.

3-6 HAFTA YOK

Yapılan ilk incelemenin ardından 31 yaşındaki oyuncunun, 3 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

KRİTİK MAÇLARDA YOK

Nwakaeme'nin Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

14 GOL 11 ASİST

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 39 maçta 14 gol atıp 11 de asist yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."