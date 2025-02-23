Ognjen Mimovic: Mourinho'yu nasıl geri çevirebilirim

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Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i transfer etmişti.

Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki savunma oyuncusu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe, daha sonra ise yabancı sınırına takılmış ve Sırp oyuncuyu sezon sonuna kadar Rus ekibi Zenit'e kiralamıştı.

Sağ bek bölgesinde görev alan Mimovic, ülkesinden Kurir'e açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO'YU NASIL GERİ ÇEVİREBİLİRİM"

Mimovic, sözlerine şöyle başladı:

İnanılır gibi değil! Young Boys'a karşı oynadım ve Fransa'ya gittim, sonra Fenerbahçe ortaya çıktı. Mourinho beni istedi! Böyle bir teknik direktörü nasıl geri çevirebilirim! Onunla tanıştım ve çok mutluydu.

"TADIC VE MOURINHO BENİMLE KONUŞTU"

Tadic ve Mourinho'nun kendisiyle konuştuğunu söyleyen Mimovic, şunları dedi:

Üç gün sonra bana yabancı kontenjanıyla ilgili bir sorunum olduğunu ve kiralanmam gerektiğini söylediler. Tadic ve Mourinho bana gidip oynamamı tavsiye etti.

"ZENIT BELKİ DE EN İYİ SEÇENEK"

Zenit hakkında konuşan Mimovic, şu sözleri sarf etti:

Dört gün içinde hiç olmadığım kadar çok uçtum. İstanbul'dan Dubai'ye, sonra Abu Dabi'ye, sonra da St. Petersburg'a. Ama şikayetçi değilim, Zenit büyük bir kulüp ve bu belki de benim için en iyi seçenek.

"ERAK VE VANJA YARDIMCI OLDU"

Ognjen Mimovic, sözlerine şöyle devam etti:

Yeni kulübünüzde dilinizi konuşan birileri olduğunda her şey çok daha kolay oluyor. Strahinja Erakovic ve Vanja Drkusic, burada işlerin nasıl yürüyeceğine dair tavsiyelere kadar bana hemen her konuda yardımcı oldular.

"MOURINHO 'TAKİP EDECEĞİM' DEDİ"

Jose Mourinho ile arasında geçen konuşmayı anlatan Mimovic, şöyle konuştu:

Mourinho'nun beni aradığını duyduğumda şok oldum. Mourinho'nun benim kim olduğumu bilmesi mümkün mü?! Onu tanımak inanılmazdı. Yabancı kontenjanıyla ilgili bir sorun olduğunda uzun süre konuştuk ve bana sadece oynamam gerektiğini, beni sürekli takip edeceğini söyledi.

"HER ŞEY KISA SÜREDE DEĞİŞTİ"

Mimovic, sözlerini şöyle noktaladı: