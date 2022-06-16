Oğulcan Çağlayan, Peri Ispartalı ile evlendi

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Peri Ispartalı ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Arda Turan ve Fatih Terim yaptı.

Yeni sezon öncesinde Galatasaray'a dönen Oğulcan Çağlayan, uzun süredir Peri Ispartalı ile birlikteydi.

Geçtiğimiz aylarda Ispartalı'yla hayatını birleştirmek için adım atan Oğulcan, kız arkadaşına evlenme teklifi etmişti.

Ispartalı, bu anları 'I said yes' (Evet dedim) ifadeleriyle paylaşmış ve mutlu haberi vermişti.

Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı, bu akşam dünyaevine girdi. İkilinin en mutlu gününe ünlüler akın etti, sevenleri de gençleri yalnız bırakmadı.

Fatih Terim'le Arda Turan nikah şahidi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra göz önünde olmayan ve Bodrum'a giden Fatih Terim de Arda Turan'la birlikte çiftin nikah şahidi oldu. Tecrübeli hocanın neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Galatasaraylı futbolcular da takım arkadaşının bu özel gününde Oğulcan'ı yalnız bırakmadı. Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Ömer Bayram ve Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan'la birlikte bu pozu verdi.

Kerem, bir de Oğulcan'la tek çekildiği fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından, "Mutluluklar canım kardeşim." notuyla paylaştı.