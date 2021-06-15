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    Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyım

    Galatasaray'da 8 futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçti. Kontroller sonrasında 25 yaşındaki oyuncu Oğulcan Çağlayan, UEFA Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 13:26
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 13:38
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    Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyım

    Galatasaray’da bugün Emre Kılınç, Ryan Babel, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Atalay Babacan sağlık kontrolünden geçti. Yapılan testlerin sonrasında Oğulcan, gündeme dair açıklamalar yaptı.

    "İNŞALLAH GRUPLARA KALIRIZ"

    25 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah en az sakatlığın oldu, çekişmeli ve sonunda da Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir final olur. Biz de bugün sağlık kontrollerinden geçtik. Her şey yolunda gözüküyor. Buradan da akşam antrenmana gideceğiz.

    Sezonu erken açıyoruz.16 Haziran’da rakibimiz belli olacak. 20 Temmuz’da ilk maçı oynayacağımızı düşünüyoruz.İnşallah Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de ülkemizi gururla temsil ederiz, turları atlayıp ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırız. Taraftarımızı, camiamızı mutlu ederiz.” dedi.

    Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyım #1

    "İLERİDE ÇOK İYİ BİR ANTRENÖR OLACAK"

    Antrenörlük kariyerine yeni başlayan Selçuk İnan hakkında Oğulcan, “Zaten geçtiğimiz sezon da Fatih Hocamızın ekibindeydi. Çok önemli futbol kariyeri olan ve bence ileride de çok iyi bir antrenör olacağına inandığım bir isim. Bize tecrübelerini aktarıyor, yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

    Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyım #2

    "HER TÜRK'ÜN HAYALİ"

    UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayacağının hatırlatılması üzerine Oğulcan, "Bu arenada olacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. İnşallah takım arkadaşlarıma katkı sağlarım, yardımcı olurum takımımın maçları kazanmasında. Her Türk gencinin hayali o arenada boy göstermektir. İnşallah ben de fırsat bulursam elimden gelenin en iyisin yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

    Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyım #3

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