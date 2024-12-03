Oğuz Aydın: Müthiş bir performans sergiledik

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.

Takımının 1. golünü atan Oğuz Aydın, karşılaşmanın ardından, "Açıkçası çok mutluyum. Takım olarak çok mutluyuz öncelikle. Müthiş bir performans sergiledik. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı karakter koyup buradan galibiyetle ayrıldık" dedi.

"GELEN ŞANSI BEKLİYORDUM"

Performansı hakkında konuşan Oğuz, "Mourinho, bana her zaman, 'adım adım' dedi, gelen şansı bekliyordum, değerlendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum" sözlerini sarf etti.