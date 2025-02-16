Oğuz Aydın, Süper Lig'de 5. gol sevincini yaşadı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan Oğuz Aydın takımının 2. golüne imza attı.

LİGDE 5. GOLÜNÜ ATTI

Sol kanat bek olarak maçta görev yapan Oğuz, 52. dakikada Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi.

Bu sezon ligde 12 maçta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 5. golünü attı.

75 DAKİKA SAHADA KALDI

UEFA listesinde ismi yazılmayan Oğuz'un, Türkiye Kupası'nda da oynadığı tek maçta 3 asistlik performansı bulunuyor.

24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin 75. dakikasında yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.

"HOCAM NEREDE OYNATIRSA OYNATSIN"

Oğuz Aydın, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir oyun oynadık. Hocamızın dediği gibi maç maç gideceğiz, önümüze bakacağız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, hocamız nerede oynatırsa oynatsın..."