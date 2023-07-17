Okan Buruk: Avrupa'da kupa kazanmak istiyoruz Yeni sezon öncesi Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, gelecek sezon sarı-kırmızılıların hedefinin Avrupa'da kupa kaldırmak olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Deneyimli hocanın sözlerinden öne çıkanları sizin için derledik:

Bu sene geçen seneye göre daha hızlı yol almamız gereken bir sene çünkü Şampiyonlar Ligi ön elememiz var. Tatil süresi de daha hızlı oldu ve oyuncular hızlı bir şekilde oynamaya başladı. Yarın oynayacağımız maç bizim için daha etkili olacak. Oyuncuları mental olarak hazırlamak önemliydi. Bunu hazırlık maçlarında gördüm. Bu sene Türkiye Ligi'nin dışında Şampiyonlar Ligi'nde de olmak istiyoruz. Kafa olarak da fizik olarak da buna hazırız.

"Morutan adapte oldu"

Morutan da kendini göstermeyi başardı. Hazırlık maçlarında takıma iyi adapte oldu. İnşallah ondan da faydalanırız bu sezon.

"Son derbide ne kadar hak ettiğimizi gösterdik"

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Giresun maçından sonra 'Tamam artık' diyebildik. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiğimiz maçta elde ettiğimiz psikolojik üstünlük de önemliydi. Son derbide de ne kadar hak ettiğimizi ve ne kadar üstün olduğumuzu göstermiş olduk.

"Hedefimiz Avrupa'da kupa kazanmak"