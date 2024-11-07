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Okan Buruk, Batshuayi'yi gözden çıkarabilir! Yıldız futbolcuyla görüştü

Okan Buruk, Batshuayi'yi gözden çıkarabilir! Yıldız futbolcuyla görüştü Elinde Icardi, Osimhen ve Batshuayi gibi yıldızları olmasına rağmen forvet hattını daha fazla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avusturyalı yıldıza talip oldu.