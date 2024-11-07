Okan Buruk, Batshuayi'yi gözden çıkarabilir! Yıldız futbolcuyla görüştü

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Tottenham'ı konuk edecek.
Dev maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kadro yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.
UEFA listesinde olmadığı için Roland Sallai'nin statü gereği forma giyemeyeceği mücadelede sarı-kırmızılı takım, 4-4-2 sistemi ile mücadeleye başlayacak..
ÇİFT FORVET
Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sonuç aldığı Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den oluşan çift forvet anlayışına devam edecek..
Taraftarı önünde İngiliz devini mağlup etmek isteyen Okan Buruk'un öğrencileri, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor..
Öte yandan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor.. Hücum bölgesini genişletmek isteyen Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu..
Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen tecrübeli yıldız futbolcu Marko Arnautovic'i transfer listesine aldı.. 35 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunun transferi için temsilcisiyle temasa geçildi..
ARNAUTOVIC'İN RAKAMLARI
Marko Arnautovic, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 34 resmi maçta forma giydi.. Yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.. İtalyan ekibiyle bu sezon 5 maçın 2'sine 11'de başlayan Avusturyalı oyuncu, 1 gol kaydetti..
Tecrübeli hücum oyuncusunun Inter ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor...
Avusturyalı yıldız futbolcu, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebiliyor..
Avusturya Milli Takımı formasını 120 kez giyen Arnautovic, 39 gol kaydetti.. Twente, Werder Bremen, Inter, Stoke City, West Ham, Bologna gibi kulüplerde oynayan Marko Arnautovic 2017'de Bilic'in isteğiyle West Ham'a transfer olmuştu.
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