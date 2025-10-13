Okan Buruk: Çok büyük provokasyonlar var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün YouTube hesabına konuştu.

Okan Buruk, takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için gelen soruya cevap verdi.

"ICARDI'NİN YARATTIĞI ATMOSFER..."

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Tabii ki Icardi, geldiğinden beri bir kere kazandığımız ilk iki şampiyonlukta en büyük rollerden biriydi. Takım için gol yükünü çeken, ben 2022 yazında geldim, Galatasaray'ın en mutsuz olduğu yaz o yazdı, camiada bir önceki sezonun sıralamadaki etkisi, Galatasaray tarihinin en kötülerinden biriydi, camiayı yeniden şampiyonluğa inandırmak kolay değildi. Burada Icardi, geldiğinden itibaren çok önemli bir rol aldı. Birçok oyuncu pay aldı ama Icardi'nin yarattığı atmosfer...

"BİRÇOK İNSANI GALATASARAYLI YAPTI"

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin birçok insanı Galatasaraylı yaptığını söyledi.

Birçok insanı Galatasaraylı yaptı Icardi. Icardi'nin hakkı.. Profesyonel oyuncular ama maddi olarak para alıyorlar, hakkı ödenmez diyeceğim ama 'bu adam parasını alıyor' diyebilirsiniz ama onun yarattığı ortam çok önemli. Icardi çok kolay vazgeçilecek oyuncu değil, Icardi vazgeçecek oyuncu değil.

"DÖNMEK KOLAY DEĞİL"

Icardi'nin sakatlığı hakkında Buruk, şöyle konuştu:

Bir sakatlık yaşadı, 1 seneye yakın oynamadı, atlattı. Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Icardi santrfor mevkisinde, fiziksel yapısından çok yeteneğiyle, bilgisiyle, tecrübesiyle, aklıyla oynayan bir oyuncu. Bir sene öncesinin fiziğini aynı anda yakalamak çok zor. Her oyuncu için böyle. Tekrar o performansı yakalaması zor oluyor. Oynadı, yüzde yüz hazır değil ama yüzde yüz için oynaması gerekiyor, bir süre lazım. Skor olarak önemli katkı yaptı bu sürede. Galibiyetlerde önemli rol oynadı. Bizim için, benim için, Galatasaray için önemli biri. Takımımızın kaptanı. Takım kaptanlığını Icardi'ye emanetiz. İçeriyi yöneten, takımın başında olan o.

"BU ŞEKİLDE SÖYLEYEBİLİRİZ"

Icardi'nin önemine vurgu yapan Okan Buruk, şunları dedi:

Icardi'nin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. Muslera'dan sonra başka kaptan da seçebilirdik ama bizim için ne kadar değerli olduğunu göstermek için kaptan belirledik. Tam oynamadı, tabii ki Liverpool ve Beşiktaş maçları kritik maçlardı, biraz daha Liverpool maçına bakarsak Osimhen ile başladık, devamında Icardi'yi kullandık, bir önceki maçta Icardi oynadı, Osimhen daha az süre aldı. Beşiktaş maçında çok erken 10 kişi kaldık. Icardi'ye verdiğimiz süre az görülebilir ama ilk yarıda, ikinci yarı ortasında değişiklik yaptı. 3 kere değişiklik için oyunu durdurabiliyoruz. Bunu birçok insan bilmiyor. 3. değişiklik için çok iyi bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Sakatlık olursa oyuncu alamıyorsunuz. Bazen maç sonunu bekleme nedenlerimizden biri. 10 kişisiniz, sakatlık olsa 9 kişi kalacaksınız. Stratejik bir karar oluyor değişiklikler. O sakatlık senaryosunu, ilk yarı oyuncu değiştirince düşünmeniz gerekiyor.

"KAOS YARATMAK İÇİN"

Okan Buruk, ayrıca şu sözleri sarf etti: