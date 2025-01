Okan Buruk: Daha 18 maç var hiçbir şey bitmedi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı son 23 resmi maçta mağlup olmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"HAVA ŞARTLARI ÇOK ZORLADI"

Okan Buruk, sözlerine şöyle başladı:

"İKİ TAKIM DA KAZANACAK TOPU OYNAMADI"

Karşılaşmayı değerlendirmeye devam eden Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"YUNUS BİR SONRAKİ MAÇA KALDI"

Oyuncu performanslarını değerlendiren Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"DAHA 18 MAÇ VAR HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Puan farkı için de konuşan deneyimli teknik adam, şu açıklamayı yaptı:

Geçen sene oyuncularımıza, tüm maçları kazanma hedefini göstermiştik. Bu olur ya da olmaz, futbolun içinde olur. Kasımpaşa maçı 3-0'ken 3-3 bitti. Eyüpspor maçı, yaklaşık 30'a yakın şut, 10-12 tane pozisyon. Top girmeyince girmiyor. Bu tür beraberlik olur. Bugünkü gibi attığınız gollerle kazanabiliyorsunuz. Futbolun içinde her şey var. Hedefimiz her maçı kazanmak. Hepsi bizim için final. Önümüzdeki hafta yine final, ikinci devre başlıyor. Hatay deplasmanı kolay değil bizim için. Devamında Avrupa var, orası da önemli ve değerli. Sakatların iyileşmesi var. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Amacımız şampiyonluk ama hiçbir şey bitmedi. 3 puanlı sistem, her takım için bir şans. Bizim de kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Konsantrasyon devam edecek. Hiçbir zaman da havaya girmeyeceğiz. Çok erken. Oynanacak 18 tane daha maç var.