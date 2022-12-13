Okan Buruk: Daha hazır hale geleceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lazio maçıyla ilgili, "Eksiklerimiz vardı. Genel olarak toparlanıyoruz. Daha hazır hale geleceğiz." dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Galatasaray ile Lazio özel maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lazio karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"Topa sahip olan ve daha çok pozisyon bulan taraf bizdik"

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Okan Buruk, "İyi takımlarla hazırlık maçı yapmak istedik. Oyuncularımızın durumunu görmek, sakatlığını atlatan oyuncularımızı adapte etmek için bu tür iyi maçlar bizim için değerliydi. Faydalı bir hazırlık karşılaşması oldu. Oyun olarak iki takım da birbirine yakın işler yaptı. Topa sahip olan ve daha çok pozisyon bulan taraf bizdik. Eksiklerimiz vardı." dedi.

"Sergio çalışmalara başladı"

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan ve milli takımdan dönen oyuncularla ilgili ise Okan Buruk, "Baran'ın bir ağrısı oldu. Metehan girdi. Berkan'ın da bir hastalığı vardı. Sabah da genç oyuncularımıza antrenman yaptırdığımız için Efe'yi ilk 11'e koyamadık. Metehan da verdiğimiz görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Milli takımlardan oyuncularımız dönüyor.

Rashica, Hamza ve Emre normal antrenmanlara başladı. Onlar da en kısa süre içerisinde bizimle olacaklar ve maç seviyesine gelecekler. Sergio çalışmalara başladı. Torreira bugün geliyor, Seferovic yarın geliyor. Onlarla birlikte Dünya Kupası'ndan dönen oyuncularımız tamamlanacak." dedi.

"Genel olarak toparlanıyoruz"

Okan Buruk sözlerini şöyle tamamladı, "Genel olarak toparlanıyoruz. Türkiye Kupası maçına kadar 9-10 günlük bir süre var önümüzde. Sonrasında lig maçı var. Döndükten sonra Icardi de bizle yavaş yavaş çalışmalara başlayacak. Umut ediyorum Galatasaray taraftarının beklediği kadro ve takım lig maçına hazır hale gelir."