Okan Buruk: Derbinin zor geçeceğini biliyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 17. haftasında Fatik Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Evinde oynayan sarı-kırmızılılar rakibini, Kerem Aktürkoğlu'nun bulduğu gol ile 1-0 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Beni geçen seneye götüren bir maç oldu"

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Beni geçen seneye götüren bir maç oldu. Geçen sene de %100 performansımızla oynayamadığımız fakat kazandığımız maçlar olmuştu. Fatih Karagümrük'ü oynadıkları futboldan dolayı tebrik ediyorum."

"Bunun üstüne çıkmamız gerekiyor"

"Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Derbiyi düşünmek... Kart görmemek, sakatlık.. Maçlardan öncesi zorluklardan. İki takım aynı puanda. Orada bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor."

Derbi hakkında: Zor bir maç olacağını biliyoruz

"İki takım rekorları kırarak gidiyor. Bizim amacımız deplasmanda da kazanmak. Sergio Oliveira olmayacak. Davinson Sanchez'in durumuna bakacağız. Kart cezası ve sakatlık sıkıntımız olmadı. Elimizdeki iyi bir kadro ile çıkacağız. Kazanarak lider duruma gelmek isteyeceğiz. İki takım da kazanmak isteyecek. Amacımız, hayalimiz kazanarak dönmek. Zor bir maç olacağını biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Geçen sene kazanarak döndük, yine aynısını hedefliyoruz."

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