Okan Buruk: Editler çok yaratıcı, benim ayakkabılarımla dalga geçiyorlar

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Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.

Bu maç öncesinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı ve açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULAR BURADA OYNAMAK İSTİYOR"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Bazen transfer görüşmesi yapıyoruz bizim stadımızda oynayan oyuncularla, 'Bu statta oynamayı çok istiyorum' diyorlar.

"OYUNCULAR SOSYAL MEDYAYI ÇOK İYİ TAKİP EDİYOR"

İbrahim Hatipoğlu ise açıklamalarına şu şekilde başladı:

Oyuncular sosyal medyayı çok takip ediyor, onlar da sizin gibi birer genç. Zaman zaman kötü ve hakaret içeren paylaşımlar oyuncuları çok etkiliyor.

"CEZALAR SADECE BİZE GELİYOR"

Oyuncuların sosyal medya paylaşımları hakkında ikili arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

Okan Buruk: “Oyuncular sosyal medyadaki paylaşımlarından ceza alabiliyor, orayı doğru yönetmek gerekiyor.”

İbrahim Hatipoğlu: “O cezalar sadece bize geliyor hocam.”

"EDİTLER ÇOK YARATICI"

Sosyal medyada yapılan editler hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Sosyal medyada yapılan editler çok yaratıcı olabiliyor, bazen aleyhimizde olsa da haklarını vermek lazım. Benim ayakkabılarımla dalga geçiyorlar mesela. (Gülerek)

"KENDİ EVLADIMIZA ELEŞTİRİ KOLAY"

İbrahim Hatipoğlu açıklamalarına şöyle noktaladı:

Hayatın her alanında kendi evladımızı çok daha rahat eleştirebiliyoruz, yabancı olunca ister istemez hoşgörü sınırını yukarıya çekiyoruz.

"İTALYA'DA İTALYANLARI KORURLAR"

Basının her ülkede değişiklik gösterdiğini ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

İtalya’da İtalyan oyuncuyu korurlar, önce İtalyan oyuncu vardır sonra diğer oyuncu. Basın her ülkeye göre değişiyor. Spor medyasının her sene geliştiğini, yeni yüzler ortaya çıktığını düşünüyorum. Buna sahip çıkmalıyız.

"FARKLI ŞEYLER SORULABİLİR"

Okan Buruk, son olarak şunları dedi: