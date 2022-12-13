Okan Buruk: Emre Kılınç ve Emre Akbaba gitmek istedi

Sezon başında yerli oyuncuların takımdan ayrılması nedeniyle büyük eleştiri toplayan Okan Buruk, Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ın ısrarla gitmek istediğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Antalya'da yapılan kampta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Teknik adam, kampa birçok genç oyuncuyu getirdiklerini ve bu oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, "Sakatlık, milli takım, hastalık oldu. Birçok genç oyuncuyu kampa getirdik. Hepsinden çok memnunuz. Sakatlıklar olmasa da oynatacaktık. Akademiden ne kadar çok oyuncumuzun süre alması bizim için o kadar sevindirici. Geleceğimiz sağlam. Genç oyunculardan bir tane ilk 11 çıkabilir." şeklinde konuştu.

"İkisi de gitmek istedi"

DHA'ya konuşan teknik adam, sezon başında takımda fazla süre alamadığını düşündüğü için ayrılan futbolcularla ilgili olarak, "Sezon başında Emre Kılınç 3 kez gitmek istediğini söyledi. Son geldiğinde izin verdik. Emre Akbaba da aynı şekilde gitmek istedi. Oynamak istemeyi anlıyorum, saygı gösteriyorum. Ben de oynamıyordum ama Galatasaray'da kaldım. 1996'da ayağım kırıldıktan sonra oynamadığım çok zaman oldu. Orada hiç gitmeyi, başka bir yerde oynamayı düşünmedim. Burada kalıp savaştım. Galatasaray'da oynamak çok önemli ve değerli. Gidip başka takımda ilk 11 oynayacağı zaman daha fazla mutlu olacağını düşünene de bir şey diyemiyorsun." dedi.