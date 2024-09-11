Okan Buruk: Fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği toplantısında yaptığı konuşmada, takımın mevcut durumu ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Buruk, sezon başındaki inişli çıkışlı performansa rağmen takımın fabrika ayarlarına dönerek daha güçlü bir oyun sergileyeceğinden emin olduğunu belirtti.

Okan Buruk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Tekrar havayı yakalamamız gerekiyor. İnşallah transfer dönemi bittikten sonra, biz de takım olarak tam olarak hazır olduktan sonra fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Ondan kuşkumuz yok. Hep 'Mayıslar Bizim' diyoruz. 24. şampiyonluktan sonra hedef 5. yıldız ve şampiyonluk demiştim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda elimizden geleni yapacağız.

"TARAFTARIMIZI ÜZDÜĞÜMÜZ YERLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Buruk, sezon başında yaşanan zorlukların farkında olduklarını belirterek, "Başlangıçta takımımızı, taraftarımızı üzdüğümüz yerler oldu. Bunları inşallah ortadan kaldıracağız. Oyun olarak güçlü, dışarıdan güçlü, rakiplerin korktuğu, saygı duyduğu bir Galatasaray’ı oyun olarak ortaya çıkaracağız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

"SEVGİ VE MUTLULUĞU FLORYA'YA TAŞIYORUZ"

Galatasaray altyapısından yetişmiş bir teknik direktör olarak kulübe olan bağlılığını vurgulayan Buruk, "Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne ulaşmış biri olarak burada sevgi ve mutluluğu her zaman Florya'ya taşımaya çalışan biriyim. Bu isteğimiz ve doğallığımız bize çok büyük başarı getirecek. Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. İnşallah uzun yıllar bir arada olur ve başarıları yaşarız." şeklinde konuştu.