Okan Buruk: Fenerbahçe maçına 1.5 antrenmanla çıktık Şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, şampiyon olunan Ankaragücü maçı sonrasında, takıma izin verdiğini söyledi. Buruk, "Fenerbahçe maçına 1.5 antrenmanla çıktık. 2 gün izin verdim maç sonrası" dedi.

Süper Lig'de toplanan 88 puanla takımı Galatasaray'ı ezeli rakipleri önünde şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik adam gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Socrates Youtube kanalında gazeteci Mehmet Demirkol'un 'Galaxy Rehberi' programına konuk olan Okan Buruk, Süper Lig'de şampiyonluğu ilan ettikleri Ankaragücü maçından Fenerbahçe derbisine kadar yaşadıkları süreci anlattı.

"Sabah 6-7'ye kadar eğlence vardı"

Sarı-lacivertliler karşısına 1.5 antrenmanla çıktıklarını söyleyen Okan Buruk şunları dedi:

"Fenerbahçe maçına 1.5 antrenmanla çıktık. 2 gün izin verdim maç sonrası. Gece geç geldik, Florya'da seyirciyleydik. O gece Florya'da kaldık oğlumla. Baktım aşağıda müzik sesi bitmiyor. Bizim oyuncuların bir grubu, aileleriyle birlikte arabanın müzik sistemini açmışlar. Sabah 6-7'ye kadar eğlence vardı."

"İlk antrenmana çıktığımızda 5'e 2'de takılıp düşen olursa anlarız diye düşündük"

Takımın Sergio Oliveira'nın doğum gününü kutlamak için bir araya geldiğini belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı: