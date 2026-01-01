Okan Buruk: Filistin halkıyla birlikteyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" etkinliği çerçevesinde Sultanahmet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Cami, Eminönü Yeni Cami, Taksim Cami gibi noktalarda sabah namazı öncesi vatandaşlar araya geldi.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

GALATA KÖPRÜSÜ'NE YÜRÜYÜŞ

Yürüyüşe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

"FİLİSTİN HALKIYLA BİRLİKTEYİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katılımcılar arasında yer aldı.

Buruk, "Zaten Türk halkı olarak her zaman Filistin halkıyla birlikteyiz. Onların acılarını paylaşıyoruz, hep yanındayız. Biz de kendi adımıza burada destek olmak istedik" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'I TEMSİLEN BURADAYIZ"

Kavukcu ise "Bugün Galatasaray'ı temsilen buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun yolunda, Bilal Erdoğan'ın bugünki buradaki açıklamasında geçen başkanımızla beraber gitmiştik. Dikkat çekmek için buradayız. Bu zulmün son bulması için buradayız" dedi.