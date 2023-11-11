Okan Buruk: Hatayspor taktik faulleri çok iyi yaptı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından "Hatayspor taktik faulleri çok iyi yaptı, hakem de kimseye kart göstermedi. Oyun içi taktik fauller deneyebilirdik. Geriye düştük, üretmeye çalıştık. Daha iyi şeyler yapabilirdik" dedi.

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Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenildi ve ligde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Ev sahibi takımın gollerini 14'te Rivas, 55'te Ze Lamkel attı. Sarı kırmızılıların tek golü ise 28'de Wilfired Zaha'dan geldi.

Galatasaray 31 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 17 yaptı.

Mücadelenin ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"Üretken olabilirdik"

Daha üretken olabileceklerini belirten Buruk, şunları dedi:

Beklediğimiz bir oyun oldu. Hatayspor kendi yarı sahasında bekledi ve geçişleri deneyecekti. Tüm maçlar böyle oldu. İlk gol, özellikle gelen yüksek top, kenara indirmemiz... Pozisyon yokken gol yedik. İkinci golde de biz pozisyon üretecekken topu kaptırdık, dönüşte de yanlış hamleler yaptık öne doğru. Hatayspor taktik faulleri çok iyi yaptı, hakem de kimseye kart göstermedi. Oyun içi taktik fauller deneyebilirdik. Geriye düştük, üretmeye çalıştık. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Son 20 dakika rakip çok yarı sahasına çekildi. Üretken olabilirdik.

"Kendi kalitemizin altında oynadık"

Okan Buruk, kalitelerinin altında kaldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hücum hamleleri yaptık. Çok pozisyon üretmeyi hayal ettik ama yapamadık. Hatayspor'u kutluyorum. Bir planları ve ona uygun oyuncuları vardı, bunu uyguladılar. Maçın başından sonuna top bizdeydi. Zemin kötüydü, pas için uygun değildi. Oyunu daha hızlı oynamalıydık. Daha çok üretebilirdik. Kendi kalitemizin altında oynadık.

"Penaltı pozisyonları var"

Penaltı pozisyonlarının olduğunu söyleyen Buruk, şu sözleri sarf etti: