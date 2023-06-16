Okan Buruk: Hedefimiz 2025'te beşinci yıldızı takmak Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, 2025'te 5. yıldızı takmak istediklerini açıkladı. Buruk ayrıca hedeflerinin Avrupa'da ikinci kupayı da kazanmak olduğunu belirtti.

Galatasaray'daki ilk senesinde şampiyonluğa uzanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde 2. kez bu başarıya imza attı.

Başarının haklı gururunu yaşayan Buruk, Türkiye gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'dan bir kupa daha gelecek"

Sarı-kırmızılı takımın başında üst üste iki şampiyonluk daha yaşayıp armaya beşinci yıldızı ekletmeyi istediğini belirten başarılı teknik adam, "Bir gün Avrupa'dan ikinci kupa da gelecek." dedi

Hedefim Galatasaray'a 5. yıldızı kazandırarak bir ilki başarmak. Bu seneki şampiyonluk da tarihî bir şampiyonluktu. Cumhuriyetin 100. yılında 2023'te 23. şampiyonluk dedik, kazandık. Şimdi seriyi bozmadan 2024'te 24, 2025'te de 25. şampiyonluğa ulaşıp beşinci yıldızı almak istiyorum.

"Avrupa'da başarı hedefliyoruz"

Galatasaray olarak Avrupa'da ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi… Avrupa'nın en üst seviyesinde olmak. Öncelik gruptan çıkabilmek. Olmazsa da Başkanımız Dursun Özbek'in dediği gibi Avrupa'da kupa kazanmak. O kupayı bir daha kazanmayı istiyoruz. Maalesef aceleciyiz. Hâlbuki büyük hedefleri yakalamak için mantıklı hareket etmek lazım. Mesela biz UEFA Kupası'nı alırken Şampiyonlar Ligi'nden elenip son iki maçta gittik. Hertha ve Milan'ı yendikten sonra çok başarılıydık ve kupayı kazandık. Hepsi bir plan dahilindeydi.

"2000 ruhunu yakaladık"

Oyun anlayışı ve puan olarak 2000'li yıllara yaklaştığımızı düşünüyorum. O ruhu yakaladık. Elbette oyuncu tipleri ve yapıları farklı ama biz o takımı 5 senede oluşturduk. Bu takım ise çok kısa sürede kuruldu. Güzel olan şu ki, hızlı bir şekilde yol kat ettik. İyi bir takım olduk. Benim için, kulüp için bu çok kıymetli. Başkanımız Dursun Özbek'in, Erden Timur Bey'in vizyonu ve aksiyonları, özellikle oyuncularla kurduğu bağ büyük başarı getiren unsurlardı. Çok iyi bir takım olduk ve yakaladığımız takım havasıyla şampiyon olduk.

"Her şey Icardi'ye bağlı"

Yapacağımız takviyelerde her şey Icardi'ye endeksli. Bir forvetle anlaşacağız ama Icardi'yi de bekleyeceğiz. Bizim için en önemli oyuncu. Icardi ve Rashica'yı alabilmek öncelikli hedefimiz. İlk ön eleme maçımızda birinci santrforumuz sahada olacak. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Kadromuzdaki oyunculara talip çok. Bu Galatasaray'ın başarısından kaynaklanıyor. Zaniolo da bu isimler arasında. Boey ve Nelsson'u tutmak istiyoruz. Tabii teklifler ne olacak, kulübümüz ne cevap verecek ve oyuncular ne isteyecek, bilemiyoruz.

"Şampiyonluk kaçtı diye hoca değiştirilmemeli"