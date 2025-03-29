Okan Buruk: Her şeye rağmen şampiyon olacağız

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Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu oldu.

Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Galatasaray, bu mağlubiyetle Süper Lig’de 28 maç sonra yenilmiş oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SEZONU KAYBETMEDİK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

10 kişi kaldık. Orada da bireysel hata ama takım savunmamızın da rakibimiz o anda 10 kişi olmasına rağmen baskıya geç gittik. Tartışılacak bir pozisyon. Topu içeriye doğru kontrol etti. Bu çok tartışılacak bir pozisyon. Bugün böyle bir şey bekliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Devamında iyi bir karakter koyduk. Golü bulduk, ikinci yarıya da golle başlayabilirdik. Devamında da şans golü yedik. Beşiktaş çok emek verdi ve mücadele verdi. Kazanmayı hak ettiler. Onları tebrik ediyorum. Neleri daha iyi yapabiliriz kendi içimizde tartışacağız. Analizimizi yapacağız. Önemli bir avantajımız vardı. Bundan birazını kaybettik. Çok uzun haftalar var. Bu haftalarda yanlışlarımızı görüp maçlara odaklandığımızda neler yaptığımızı gösterdik. Yine kazanacağız. Bugün bir maç kaybettik. Sezonu kaybetmedik. Rakibimiz için de kritik bir maçtı. Belki sezonu kurtarma maçı. İlk defa yenilen bir Galatasaray, bu motivasyonla oynadılar. Onları tebrik ediyorum. Daha iyilerini yapacağız.

"FUTBOL TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR..."

Şampiyon olacaklarını söyleyen Buruk, şunları dedi:

Davinson'un penaltı pozisyonu var. Topu kurtardıktan sonra çok net müdahale var. Kafamızda çok fazla soru işaretleri var. Genel olarak var, herkesin var. VAR orada karışıyor mu, karışmıyor mu? Bir önceki pozisyonda karıştı. Belki futbol tarihinde olmadığı kadar soru işaretleri olan bir sezon. İnşallah sezon güzel bir şekilde biter. Kimsenin hakkının yenmediği bir sezon olur. Fenerbahçe - Galatasaray maçına göre daha fazla pozisyon oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarımız hiç merak etmesin. Yine şampiyon olacağız ve kutlama yapacağız. Kafalarında soru işareti olmasın. Her şeye rağmen şampiyon olacağız.

"SADECE ADİL OLMASINI BEKLİYORUZ"

Buruk, şu ifadeleri kullandı: